В Германии перестанут обменивать наличную гривну: назван срок

В Германии завершается программа обмена наличной гривны на евро в немецких банках, начатая Нацбанком Украины и правительственными структурами ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины .

Программа, в основе которой было соглашение между Национальным банком Украины, Федеральным банком Германии и Министерством финансов ФРГ, позволило украинским гражданам обменивать имеющуюся у них наличную украинскую валюту на евро. Заканчивается программа завтра, 30 октября.

"В настоящее время программа обмена завершается из-за существенного снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена", - объяснили причины сворачивания этой программы в Нацбанке.

В общей сложности за пять месяцев действия этого соглашения украинцы обменяли на евро в Германии почти 154 млн гривен