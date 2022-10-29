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В Германии перестанут обменивать наличную гривну: назван срок

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Германия, Суббота 29 октября 2022 15:56
В Германии перестанут обменивать наличную гривну: назван срок Фото: немецкие банки завтра перестанут принимать наличную гривну на обмен (freepik.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В Германии завершается программа обмена наличной гривны на евро в немецких банках, начатая Нацбанком Украины и правительственными структурами ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Программа, в основе которой было соглашение между Национальным банком Украины, Федеральным банком Германии и Министерством финансов ФРГ, позволило украинским гражданам обменивать имеющуюся у них наличную украинскую валюту на евро. Заканчивается программа завтра, 30 октября.

"В настоящее время программа обмена завершается из-за существенного снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена", - объяснили причины сворачивания этой программы в Нацбанке.

В общей сложности за пять месяцев действия этого соглашения украинцы обменяли на евро в Германии почти 154 млн гривен

Ранее сообщалось, что Германия подстраивает свой рынок труда под украинцев. Все чаще украинским гражданам предлагают работу без обязательного знания языка и опыта.

Согласно данным Агентства ООН по правам беженцев, по состоянию на 8 октября статус временной защиты получили уже 815 тысяч украинских граждан.

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