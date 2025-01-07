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В Германии супруги, убившие украинок и похитившие младенца, признали вину

Фото: Суд над убийцами украинских беженок (wikimedia.org.ph.User.Diliff)
Автор: Владислава Ткаченко

В Германии продолжается суд над супругами, которые убили украинских беженок - мать и дочь, а также похитили младенца. Обвиняемые признали вину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В суде Мангейма начался судебный процесс по делу супружеской пары, обвиняемой в убийстве 51-летней украинской беженки Марины Стеценко и ее 27-летней дочери Маргариты, а также в похищении пятинедельной девочки. Обвиняемые, 45-летняя женщина и 43-летний мужчина, признали вину и выразили раскаяние через своих адвокатов.

Детали преступления

По данным прокуратуры, пара убила украинских женщин в марте 2024 года с целью похищения ребенка Маргариты. Следствие считает, что преступление было спланировано с февраля, когда девочка только родилась. Для реализации плана женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram, где в январе связалась с Маргаритой, предложив помощь с переводом.

6 марта 2024 года пара пригласила жертв в ресторан, где тайно ввела им успокоительные препараты. После этого 51-летнюю женщину отвезли на озеро в Бад-Шенборне, где мужчина убил ее, несколько раз ударив по голове. Дочь и ее новорожденную девочку привезли в дом обвиняемых. Позже 27-летнюю женщину также убили и сожгли тело.

Тела были найдены через несколько недель: останки Марины Стеценко обнаружили 20 марта на берегу озера, а тело Маргариты нашли 7 марта с признаками насильственной смерти.

Новорожденную девочку, которой сейчас около 11 месяцев, вернули в Украину. Она проживает с тетей, которая выступает соистцом в суде.

Ход судебного процесса

Судебное разбирательство продлится девять дней, приговор ожидается 21 февраля. Обвиняемым грозит пожизненное заключение за убийство и похищение ребенка.

История семьи

Напомним, что Марина Стеценко и ее дочь Маргарита были родом из Полтавской области, но последние годы проживали в Харькове. Маргарита получила образование медсестры в Харькове, где также училась ее сестра Евгения.

Семья переехала в Полтавскую область, когда Маргарита была еще ребенком. Там Марина вышла замуж, родила еще одну дочь и работала на почте, воспитывая двух дочерей. После развода с мужем девушки закончили гимназию и отправились учиться в Харьков. Известно, что перед войной Маргарита занималась фуд-флористикой.

Марина Стеценко и ее дочь Маргарита прибыли в Германию в 2022 году, спасаясь от войны в Украине. Они проживали в центре размещения беженцев в округе Рейн-Неккар. Полиция арестовала обвиняемую пару 13 марта, после того как у них нашли похищенного ребенка.

Этот случай вызвал широкий резонанс в Германии и Украине, подчеркивая трагедии, с которыми сталкиваются беженцы в чужих странах.

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