В Германии неизвестный с ножом напал на людей в парке: есть погибшие

В парке немецкого города Ашаффенбурга неизвестный с ножом напал на прохожих. Известно о раненых и погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.
По предварительным данным, несколько человек получили серьезные ранения от колюще-режущего оружия. Представитель полиции сообщил, что речь идет о ребенке и трех взрослых.
Как пишет
Полиция предварительно арестовала двух подозреваемых. Также известно, что один из подозреваемых пытался убежать через железнодорожные пути. .
Напомним, ранее мы писали о том, что в Новом Орлеане пикап влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. Известно, что погибли 10 человек, еще 30 получили ранения. Изначально СМИ писали, что водителя, совершившего наезд, "все еще не задержали".
Недавно похожий теракт произошел в Германии, где авто влетело в людей на рождественской ярмарке. В результате этого было много погибших.
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