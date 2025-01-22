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В Германии неизвестный с ножом напал на людей в парке: есть погибшие

Среда 22 января 2025 15:57
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В Германии неизвестный с ножом напал на людей в парке: есть погибшие Фото: в Германии неизвестный с ножом напал на людей в парке (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В парке немецкого города Ашаффенбурга неизвестный с ножом напал на прохожих. Известно о раненых и погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

По предварительным данным, несколько человек получили серьезные ранения от колюще-режущего оружия. Представитель полиции сообщил, что речь идет о ребенке и трех взрослых.

Как пишет BILD, в результате нападения погиб один взрослый и ребенок. Другие два человека находятся в больнице.

Полиция предварительно арестовала двух подозреваемых. Также известно, что один из подозреваемых пытался убежать через железнодорожные пути. Впоследствии стало известно, что второй человек был свидетелем, которого допрашивали.

Трагедия в Новом Орлеане

Напомним, ранее мы писали о том, что в Новом Орлеане пикап влетел в толпу людей, которые праздновали Новый год. Известно, что погибли 10 человек, еще 30 получили ранения. Изначально СМИ писали, что водителя, совершившего наезд, "все еще не задержали".

Недавно похожий теракт произошел в Германии, где авто влетело в людей на рождественской ярмарке. В результате этого было много погибших.

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