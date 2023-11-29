В Германии двое подростков планировали теракт, один из них - россиянин, - Bild

Федеральное ведомство по охране конституции Германии получило информацию о пользователе Telegram, который мог поддерживать террористическую организацию "Исламское государство". Он обнародовал в соцсети видео, на котором призвал к священной войне против Запада и анонсировал теракт.

Как выяснило Bild, подозреваемым является 15-летний Эдрис Д. Он проживает в немецком городе Буршайд и имеет родственников из Афганистана.

Журналисты уточняют, что, по данным следствия, 15-летний подросток имеет тесный контакт с 16-летним гражданином России Расулом М., который проживает в городе Витшток. Он является сторонником "Исламского государства" и известен полиции за распространение террористической пропаганды.

В Bild сообщают, что Расул М. хотел приехать к своему товарищу 1 декабря, чтобы организовать в Кельне теракт с использованием самодельных зажигательных устройств или небольшого грузовика.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина в Германии хотел грузовиком переехать участников произраильского митинга. Его задержали.