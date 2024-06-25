В Германии в ДТП с участием кортежа Орбана погиб полицейский

Сопровождение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана попало в аварию в Штутгарте по дороге в аэропорт. Участниками ДТП стали двое немецких полицейских, один из которых скончался в больнице от полученных травм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Авария произошла около 11:15 на Альбплаце в Штутгарте (район Дегерлох), когда 69-летняя женщина на своем BMW не заметила шлагбаум для колонны премьер-министра.
Женщина совершила наезд на мотоцикл 61-летнего полицейского, сопровождавшего автомобиль Орбана. Второй мотоцикл отбросило на автомобили полиции, ожидавшие у шлагбаума. При этом вспыхнул бензин, который вытек в результате столкновения.
В результате ДТП оба офицера получили тяжелые травмы. Впоследствии 61-летний полицейский скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что Европейский союз разработал юридический способ обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России в текущем году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .