В Германии авто въехало в толпу на Рождественской ярмарке: 20 человек пострадали

Авария в Германии

К слову, в конце апреля этого года в Германии перевернулся двухэтажный автобус, в котором ехали старшеклассники. Автобус направлялся на экскурсию в Британию.

В результате ДТП пострадали водитель автобуса и 27 школьников.

Всего в автобусе находились 67 учеников в возрасте от 14 до 15 лет, а также пятеро учителей.

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