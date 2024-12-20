В Германии авто въехало в толпу на Рождественской ярмарке: 20 человек пострадали
В немецком городе Магдебург автомобиль въехал в толпу людей на Рождественской ярмарке. В результате происшествия много раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Как рассказали очевидцы, автомобиль въехал прямо в толпу в направлении ратуши Магдебурга. Люди в панике разбегались.
После этого Рождественская ярмарка была закрыта. Организаторы призвали местных жителей покинуть центр города.
По данным Bild, в результате инцидента пострадали 20 человек. Также в СМИ появилась информация о погибших.
Пресс-секретарь регионального правительства Матиас Шуппе заявил, что такой наезд является терактом.
Авария в Германии
К слову, в конце апреля этого года в Германии перевернулся двухэтажный автобус, в котором ехали старшеклассники. Автобус направлялся на экскурсию в Британию.
В результате ДТП пострадали водитель автобуса и 27 школьников.
Всего в автобусе находились 67 учеников в возрасте от 14 до 15 лет, а также пятеро учителей.
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