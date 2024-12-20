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В Германии авто въехало в толпу на Рождественской ярмарке: 20 человек пострадали

Магдебург, Пятница 20 декабря 2024 21:34
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В Германии авто въехало в толпу на Рождественской ярмарке: 20 человек пострадали Иллюстративное фото: в Германии 20 человек пострадали из-за ДТП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В немецком городе Магдебург автомобиль въехал в толпу людей на Рождественской ярмарке. В результате происшествия много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как рассказали очевидцы, автомобиль въехал прямо в толпу в направлении ратуши Магдебурга. Люди в панике разбегались.

После этого Рождественская ярмарка была закрыта. Организаторы призвали местных жителей покинуть центр города.

По данным Bild, в результате инцидента пострадали 20 человек. Также в СМИ появилась информация о погибших.

Пресс-секретарь регионального правительства Матиас Шуппе заявил, что такой наезд является терактом.

Авария в Германии

К слову, в конце апреля этого года в Германии перевернулся двухэтажный автобус, в котором ехали старшеклассники. Автобус направлялся на экскурсию в Британию.

В результате ДТП пострадали водитель автобуса и 27 школьников.

Всего в автобусе находились 67 учеников в возрасте от 14 до 15 лет, а также пятеро учителей.

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