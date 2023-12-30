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Германия передаст Украине 24 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия передаст 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Германии в Украине в Twitter.

"Германия продолжает поддерживать восстановление и повышение устойчивости энергетической инфраструктуры в регионах Украины, пострадавших от российских атак", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что 29 декабря НЭК "Укрэнерго" и немецкий государственный банк развития KfW подписали кредитное соглашение на 24 млн евро и грантовое соглашение на 0,5 млн евро для финансирования проекта.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

Недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.

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