Германия может впервые конфисковать 720 млн евро российских активов

Как пишет издание, федеральная прокуратура Германии уже подала заявление в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне. Ведомство планирует вернуть в государственную казну более 720 миллионов евро замороженных средств, которые были размещены дочерней компанией Московской фондовой биржи в немецком филиале крупного американского банка J.P. Morgan.

"До сих пор Германия только замораживала активы российских компаний из санкционного списка ЕС. Из-за того, что одна из компаний хотела, чтобы ее деньги исчезли, Федеральная прокуратура начала действовать: Деньги должны попасть в государственную казну. Такого еще никогда не случалось", - рассказывает издание.

Проблемы с применением санкций

Как рассказывает Spiegel, еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, более половины активов состоятельных россиян "утекло" из ЕС еще до введения первых санкций. Тогда, очевидно, не существовало адекватных законов, чтобы добраться до денег россиян.

Для решения трудностей была создана "оперативная группа" во главе с бывшим координатором разведки в Федеральной канцелярии Иоганнесом Гайсманом. В то же время "схемы" с запутанной структурой компаний до сих пор остаются проблемой, поскольку это затрудняет доказательство фактического права собственности.

В прошлом году Германия оценила общую сумму замороженных активов в чуть менее чем пять миллиардов евро.

"Если Федеральная прокуратура выиграет дело во Франкфурте-на-Майне, то более 700 миллионов евро поступят в федеральный бюджет. Эти деньги не будут предназначены для конкретной цели. В прошлом звучали призывы конфисковать российские средства и направить их на помощь Украине", - отмечает издание.

Дочерняя компания хотела вывести активы

В J.P. Morgan поступило платежное поручение, согласно которому более 720 миллионов должны были быть переведены на счет другой дочерней компании Московской биржи, Национальной клиринговой корпорации, в Commerzbank. Однако задействованные банки не осуществили перевод.

"По словам следователей в Карлсруэ, возможна конфискация денег в качестве уголовного преступления, поскольку платежное поручение было попыткой обойти санкции ЕС. Поскольку, похоже, нет надежды на арест преступников, государство может конфисковать деньги по решению суда", - отмечает Spiegel.

Использование замороженных активов РФ

Европейские и американские чиновники изучают средства изъятия доходов от российских активов, заблокированных после начала широкомасштабного вторжения России.

Наша страна вместе с международными партнерами работает над созданием механизма, который позволит конфисковать активы страны-террориста. Средства могут быть направлены на восстановление нашего государства. Речь идет почти о 500 млрд долларов.

Как рассказывало Financial Times, тем временем страны G7 уже приблизились к конфискации российских активов для их передачи Украине.