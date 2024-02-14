Германия достигла цели НАТО по военным расходам впервые после окончания холодной войны

Как заявил представитель министерства обороны, правительство Германии выделит 71,8 млрд евро на оборонные расходы в текущем году посредством регулярных и специальных бюджетных ассигнований. Однако сумма общих расходов на оборону засекречена.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, что 18 стран, достигнут целевого показателя в 2%. Сегодня же состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Раймштайн", организованное США. Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе в четверг.

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца обратило внимание на рост расходов на оборону в неопределенное для Организации Североатлантического договора время.

Реакция на скандальное заявление Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп на выходных возмутил союзников , заявив, что откажется защищать членов НАТО, которые недостаточно тратят на оборону.

Реагируя на эти высказывания министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Трамп рискует нанести ущерб трансатлантическим отношениям и может "в конечном итоге отпилить сук, на котором сидит Америка".

Писториус отверг предложения оппозиции о том, что Германии следует увеличить свой специальный фонд военной обороны со 100 млрд до 300 млрд евро, заявив, что вместо этого правительству следует увеличить свои регулярные бюджетные расходы.

Писториус также выступил против идеи создания отдельного европейского зонтика ядерной обороны, которая привлекла внимание после высказываний Трампа.

"Я могу только предостеречь от начала подобной дискуссии с такой невнимательностью только потому, что такие заявления делает Дональд Трамп, который даже не является кандидатом в президенты", - сказал он.

Опасения возвращения Трампа в Белый дом

Напомним, перспектива возвращения Трампа в Белый дом спровоцировала активные разговоры среди союзников о том, что Европа может сделать, чтобы гарантировать, что США будут инвестировать в трансатлантическую безопасность.

По словам высокопоставленного дипломата НАТО, помимо увеличения расходов на оборону и помощи Украине, союзникам также необходимо уделять больше времени работе над вопросами, которые президент США сочтет важными, включая Китай.