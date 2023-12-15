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Германия должна быть готова к росту ответственности из-за планов Путина, - вице-канцлер

Фото: Роберт Хабек, вице-канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия должна подготовиться к тому, чтобы брать на себя больше ответственности в противостоянии планам российского диктатора Владимира Путина разрушить послевоенный порядок в Европе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью t-online вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек.

Он отметил, что ситуация в мире должна вызывать большую озабоченность. 

По словам Хабека, сейчас Путин верит в то, что сможет победить Запад в долгой войне на истощение. Министр добавил, что в США "рушится поддержка Украины", но не со стороны президента Джо Байдена, а со стороны республиканцев. 

"Мы должны осознавать, что Путин хочет разрушить послевоенный европейский порядок и угрожает нашей безопасности. В этой ситуации Германия должна быть готова к растущей ответственности", - подчеркнул он. 

Россия не остановится на Украине

Напомним, ранее украинские и западные чиновники неоднократно предупреждали о том, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, если победит Украину в войне. 

В частности, президент Владимир Зеленский подчеркивал, что если Украина проиграет, то США придется выбирать - война или развал НАТО

Также немецкие аналитики предупреждали, что в течение шести лет Россия может восстановить армию для того, чтобы напасть на НАТО.

 

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