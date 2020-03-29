У Нікополі при обшуку машини місцевого жителя знайшли вбитого поліцейського

У Нікополі при обшуку машини місцевого жителя в багажнику знайшли вбитого поліцейського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Як повідомляється, тіло оперуповноважений Нікопольського відділу поліції з вогнепальними пораненнями виявили в авто "Toyota Land Cruiser" 56-річного місцевого жителя.

"Зазначений автомобіль 29 березня близько 1 години ночі зупинили співробітники сектору реагування патрульної поліції Нікопольського ВП. За кермом транспортного засобу перебував 56-річний мешканець Нікополя, а поруч - його 35-річний син. Під час перевірки документів та автомобіля в багажнику було виявлено поліетиленовий мішок з тілом (поліцейського, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як встановили силовики, у чоловіка виник конфлікт з поліцейським, в результаті чого він кілька разів вистрілив у бік правоохоронця, від чого той помер на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. 56-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. В даний час встановлюються всі обставини злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нікополі в потрійному ДТП з автобусом загинула людина і більше десятка постраждалих. На момент аварії в автобусі перебувало близько 30 пасажирів.