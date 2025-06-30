Никогда не пропускайте эти этапы в уходе, если у вас акне или высыпания

Уход за кожей при акне и высыпаниях

Очищение

По словам эксперта, кожу с акне необходимо очищать дважды в день утром и вечером. Для этого стоит использовать профессиональный домашний уход, предназначенный именно для кожи с акне.

Лечение

Нанесение средств с активными компонентами такими как ретинол, бензоил пероксид, альфа или бета-гидроксикислоты для борьбы с высыпаниями.

Увлажнение

Даже если кожа жирная и есть высыпания, то ее все равно необходимо увлажнять. Стоит использовать легкие текстуры, флюиды или кремы, которые не содержат в себе масел, силиконов и парабенов.

Солнцезащита

Отдавайте предпочтение легким текстурам - гели, спреи или пудры и они должны быть некомедогенными.

Ошибки в уходе

Использование спиртовых средств и агрессивных тоников

Такие средства нарушают барьер кожи, вызывают раздражение и усиление высыпаний. Альтернатива: средства с ниацинамидом, алоэ, цинком, гидролатами.

Самостоятельное выдавливание прыщей

Выдавливание повреждает кожу, а это может привести к заражению бактериями, что в свою очередь приводит к воспалению и постакне. Альтернатива: точечные средства, которые назначит специалист.

Злоупотребление кислотами и активами

Часто люди ошибочно одновременно используют ретиноиды, AHA/BHA и витамин C. Однако, это может привести к раздражению. Стоит такие средства вводить постепенно, не комбинировать сильные активы в один день.