ua en ru
Пн, 30 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Никогда не пропускайте эти этапы в уходе, если у вас акне или высыпания

Понедельник 30 июня 2025 16:01
UA EN RU
Никогда не пропускайте эти этапы в уходе, если у вас акне или высыпания Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей с акне (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Дарья Тищенко

Ежедневный уход за кожей - это не просто привычка, а необходимое условие для борьбы с акне. Это помогает уменьшить воспаление и предотвратить закупорку пор. Пропуск этого может свести на нет даже самый дорогой уход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога и косметолога Дарьи Тищенко.

Уход за кожей при акне и высыпаниях

Очищение

По словам эксперта, кожу с акне необходимо очищать дважды в день утром и вечером. Для этого стоит использовать профессиональный домашний уход, предназначенный именно для кожи с акне.

Лечение

Нанесение средств с активными компонентами такими как ретинол, бензоил пероксид, альфа или бета-гидроксикислоты для борьбы с высыпаниями.

Увлажнение

Даже если кожа жирная и есть высыпания, то ее все равно необходимо увлажнять. Стоит использовать легкие текстуры, флюиды или кремы, которые не содержат в себе масел, силиконов и парабенов.

Солнцезащита

Отдавайте предпочтение легким текстурам - гели, спреи или пудры и они должны быть некомедогенными.

Ошибки в уходе

Использование спиртовых средств и агрессивных тоников

Такие средства нарушают барьер кожи, вызывают раздражение и усиление высыпаний. Альтернатива: средства с ниацинамидом, алоэ, цинком, гидролатами.

Самостоятельное выдавливание прыщей

Выдавливание повреждает кожу, а это может привести к заражению бактериями, что в свою очередь приводит к воспалению и постакне. Альтернатива: точечные средства, которые назначит специалист.

Злоупотребление кислотами и активами

Часто люди ошибочно одновременно используют ретиноиды, AHA/BHA и витамин C. Однако, это может привести к раздражению. Стоит такие средства вводить постепенно, не комбинировать сильные активы в один день.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
акне висипання Косметология Уход за кожей Здоровье
Новости
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Какими будут курсы доллара и евро в июле: прогноз банкира
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу