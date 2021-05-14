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В Миколаївській області земельний конфлікт переріс в стрілянину: є поранені

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Новоінгулка, П'ятниця 14 травня 2021 10:03
В Миколаївській області земельний конфлікт переріс в стрілянину: є поранені Фото: у Миколаївській області сталась стрілянина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В полі села Новоінгулка (Миколаївська область) сталась стрілянина через земельний конфлікт. Поранення отримали двоє людей - поліція проводить оперативні заходи.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Через спірні земельні питання між двома групами громадян стався конфлікт, в ході якого почалась стрілянина.

Поранення отримали двоє людей, їх госпіталізували. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо розшуку усіх причетних.

В прес-службі повідомили, що в дію введена спеціальна поліцейська операція. Вживаються заходи щодо перевірки вказаного факту.

Нагадаємо, у Києві між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них дістав пістолет та кілька разів вистрілив в опонента. Його затримали патрульні поліцейські, а потерпілого доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Крім того, у селі Черемхів (Івано-Франківська область) на автозаправці чоловік вчинив стрілянину і втік на автомобілі. В результаті події постраждали двоє людей.

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