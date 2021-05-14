В Миколаївській області земельний конфлікт переріс в стрілянину: є поранені

В прес-службі повідомили, що в дію введена спеціальна поліцейська операція. Вживаються заходи щодо перевірки вказаного факту.

Через спірні земельні питання між двома групами громадян стався конфлікт, в ході якого почалась стрілянина.

Нагадаємо, у Києві між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них дістав пістолет та кілька разів вистрілив в опонента. Його затримали патрульні поліцейські, а потерпілого доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Крім того, у селі Черемхів (Івано-Франківська область) на автозаправці чоловік вчинив стрілянину і втік на автомобілі. В результаті події постраждали двоє людей.