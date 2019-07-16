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У Миколаївській області застрелився кандидат у нардепи

Новини » Надзвичайні події    16.07.2019 - 21:52
У Миколаївській області застрелився кандидат у нардепи
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження

У Первомайську Миколаївської області поліція встановлює обставини загибелі кандидата в народні депутати, підозрюють, що він вчинив самогубство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції області в Facebook.

Як повідомляється, що близько 19:30 в боксі підприємства по вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата у народні депутати України, з вогнепальним пораненням. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

"Головна версія - самогубство. Поруч з тілом загиблого знаходилась мисливська рушниця. Попередньо відомо, що кандидат у нардепи вистрілив собі в область грудей", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії. Всі обставини трагедії та її причини встановлюються.

За інформацією місцевого видання "НикВести", загиблим є Василь Мосякін, кандидат у народні депутати по 132 мажоритарному округу від партії "Опозиційний блок".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук помер від вогнепального поранення в голову. Попередньою версією слідства є те, що Тимчук застрелився при чищенні нагородного пістолета.

Крім того, в одному із селищ Криничанського району (Дніпропетровська обл.) під час пограбування невідомі вбили місцевого депутата. Відзначається, що в процесі вимагання грошей один із зловмисників наніс ножове поранення господарю. Від отриманої травми чоловік помер у лікарні.


 
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