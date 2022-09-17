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У Миколаївській області внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік

Фото: у Миколаївській області через обстріли загинув чоловік (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 17 вересня продовжували обстрілювати Миколаївську область. Внаслідок атак окупантів загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За його словами, близько 00:10 окупанти вдарили по Очакову. У деяких районах міста зникло світло та вода. Постраждалих немає.

Також окупанти обстріляли село Дмитрівка Куцурубської громади. Ворожі снаряди пошкодили очисні споруди та електропідстанції. У більшості населених пунктах громади немає світла.

Внаслідок обстрілів Дмитрівки є жертва. У поліції встановити, що загинув 54-річний чоловік.

Також під ворожий вогонь потрапило селище Березнегувате та село Широке у Баштанському районі. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюються.

Нагадаємо, що окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Миколаївської області. Глава ОВА Віталій Кім не виключає, що російська армія спробує піти в наступ в деяких районах Миколаївської області.

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