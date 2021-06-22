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У Миколаївській області унаслідок ДТП загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали

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Траса Одеса-Новоазовськ, Вівторок 22 червня 2021 04:11
У Миколаївській області унаслідок ДТП загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали Фото: аварія сталася за участю вантажівки (npu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

На 89 км автодороги М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" в Миколаївській області 21 червня сталася дорожньо-транспортна пригода. Жертвами стали двоє осіб, ще п'ятеро постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

У Миколаївському районі ДТП сталася за участю трьох автомобілів: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo і Skoda Oktavia, а також вантажівки DAF.

За попередніми даними, в результаті ДТП в медичний заклад доставлені п'ять осіб з травмами різного ступеня тяжкості у віці від 34 до 42 років, а також двоє дітей 2005 і 2013 р.н.

У Миколаївській області унаслідок ДТП загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали

Водій і пасажир Chery Tiggo загинули. Остаточна кількість постраждалих, причини і всі обставини автоаварії встановлюються.

Нагадаємо, раніше на трасі Дєва-Недлак в Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадян України, які прямували мікроавтобусом з України в Чеську Республіку. Загинули двоє українців.

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