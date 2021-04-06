В Миколаївській області посеред вулиці вбили підлітка, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

Пізно ввечері 4 квітня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медичного працівника про те, що біля одного з магазинів у Вознесенську невідомий завдав ножове поранення в серце 16-річному хлопцю, від якого той помер на місці.

Оперативники через декілька годин затримали підозрюваного у вчиненні злочину 30-річного мешканця Вознесенська у помешканні знайомого, де він переховувався.

Того ж дня слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України "Умисне вбивство". Тепер раніше судимому зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.