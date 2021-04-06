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В Миколаївській області посеред вулиці вбили підлітка, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 17:29
В Миколаївській області посеред вулиці вбили підлітка, підозрюваному загрожує довічне ув'язнення Фото: у Вознесенську зарізали підлітка (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

У Миколаївській області чоловік з ножем напав на 16-річного хлопця. Унаслідок ножового поранення в серце підліток загинув на місці події.

Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Пізно ввечері 4 квітня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медичного працівника про те, що біля одного з магазинів у Вознесенську невідомий завдав ножове поранення в серце 16-річному хлопцю, від якого той помер на місці.

Оперативники через декілька годин затримали підозрюваного у вчиненні злочину 30-річного мешканця Вознесенська у помешканні знайомого, де він переховувався.

Того ж дня слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України та оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України "Умисне вбивство". Тепер раніше судимому зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше в Краснограді (Харківська область) на автовокзалі чоловік напав з ножем на людей. В результаті постраждали чотири людини.

Нагадаємо, у центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на декількох українців.

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