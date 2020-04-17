У Миколаївській області підтвердили ще два випадки COVID-19

У Миколаївській області лабораторно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Про це у Facebook повідомив міський голова Олександр Сенкевич.

За його словами, в області тепер 33 офіційних випадки захворювання COVID-19.

Протягом дня коронавірус виявили у медсестри ЦПСМП №4, яка раніше контактувала з 6-річною пацієнткою з Миколаєва, і вагітної дівчини з Вознесенського району.

Пацієнтку в положенні будуть лікувати в обласній інфекційній лікарні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні за добу проводять до трьох тисяч лабораторних тестів на коронавірус.

Крім того, перший випадок зараження коронавірусом у Миколаєві підтвердили 15 квітня.

Додамо, що коронавірус продовжує поширюватися в Україні. За добу заразилися З97 осіб, померло від ускладнень хвороби 8. На даний момент підтверджено діагноз COVID-19 у 4662 українців, зафіксовано 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали.