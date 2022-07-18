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У Миколаївській області окупанти для сюжету розстріляли двір багатоповерхівки: загинули 4 людини

Фото: у Миколаївській області окупанти для сюжету розстріляли двір багатоповерхівки (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У місто Снигиревка Миколаївської області російські військові привезли знімальну групу. Для сюжету окупанти розстріляли будинок однієї з багатоповерхівок міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Миколаївської ОВВА Дмитра Плетенчука в Facebook.

За його словами, в результаті обстрілу загинули четверо цивільних.

За попередньою інформацією, окупанти здійснювали обстріли, щоб створити відеоролик і звинуватити в цьому Збройні сили України.

Нагадаємо, 17 липня російські війська завдали масовані ракетні удари по Миколаєву. В результаті ворожих атак сталися пожежі на двох підприємствах.

Крім того, раніше окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет. Деякі з них потрапили по двох найбільших університетах Миколаєва. Рятувальники показали кадри руйнувань.

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Миколаївська областьВійна Росії проти України