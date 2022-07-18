У Миколаївській області окупанти для сюжету розстріляли двір багатоповерхівки: загинули 4 людини

У місто Снигиревка Миколаївської області російські військові привезли знімальну групу. Для сюжету окупанти розстріляли будинок однієї з багатоповерхівок міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Миколаївської ОВВА Дмитра Плетенчука в Facebook.
За його словами, в результаті обстрілу загинули четверо цивільних.
За попередньою інформацією, окупанти здійснювали обстріли, щоб створити відеоролик і звинуватити в цьому Збройні сили України.
Нагадаємо, 17 липня російські війська завдали масовані ракетні удари по Миколаєву. В результаті ворожих атак сталися пожежі на двох підприємствах.
Крім того, раніше окупанти випустили по Миколаєву щонайменше десять ракет. Деякі з них потрапили по двох найбільших університетах Миколаєва. Рятувальники показали кадри руйнувань.