У Миколаївській області перекинувся мікроавтобус та в'їхав у відбійник, 7 постраждалих

У Первомайському районі Миколаївської області мікроавтобус перекинувся і влетів у відбійник, в результаті чого травми отримали сім людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначимо, ДТП сталося на автодорозі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв у Первомайському районі, біля залізничного переїзду неподалік від с. Лукашівка.

63-річний водій, керуючи мікроавтобусом Nissan, за попередніми даними, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де перекинувся та зіткнувся з металевим відбійником.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій транспортного засобу і шість пасажирів у віці від 20 до 64 років отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вночі 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області (РФ) сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого загинули вісім і постраждав один громадянин України.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області на автодорозі Херсон-Снігурівка зіткнулися автомобіль і маршрутка, в результаті чого загинули троє людей, ще одна людина постраждала.