У Миколаївській області із колонії втік вбивця

Фото: Національная поліція України (mvs.gov.ua)

Чоловіку загрожує ще одне ув’язнення на термін від 3 до 5 років

У Миколаївській області із колонії втік Володимир Касапа, який відбував покарання за умисне вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що наразі за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України.

"22 вересня від чергового колонії №72 до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що близько 19:05 здійснив втечу Касап Володимир Вікторович 1984 р.н. уродженець Одеської області Татарбунарського району, засуджений у 2017 році судом міста Одеса до восьми років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 ККУ Умисне вбивство", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що правоохоронці повідомили прикмети чоловіка: зріст 180 см, вага 75 кг, волосся темне, очі світло-сірі, вуха, губи та ніс середні. Одягнений засуджений був у чорний спортивний костюм та темні кросівки.

Розшукуваному, окрім раніше визначеного покарання, може загрожувати ще одне - у вигляді ув’язнення на термін від 3 до 5 років.

Фото: Володимир Касапа (mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня в Оболонському районі Києва чоловік стріляв у поліцейських.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві, на вулиці Набережно-Корчуватській, під час гасіння пожежі стріляли у рятувальників. На прохання пожежних припинити стрілянину чоловік не звертав уваги. Згодом поліції затримала стрільця. Ніхто в результаті стрілянини не постраждав.