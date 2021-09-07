В Миколаївській області ДТП за участі мера Вознесенська, він зіткнувся з маршруткою

Поліція встановлює обставини ДТП за участі мера Вознесенська Олександра Шаповалова. Він допустив зіткнення з маршруткою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Аварія сталася вранці на перетині вулиць Берегового та Черняховського у Вознесенську. Зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat та пасажирський автобус.
"Внаслідок ДТП травмувань зазнав водій Volkswagen, 32-річний мер міста Вознесенськ. Керманич автобусу не постраждав. У салоні маршрутного транспортного засобу пасажири були відсутні", - повідомили у поліції.
На місці події наразі працюють поліцейські, обставини та причини автоаварії встановлюються.
Фото: в Миколаївській області потрапив в ДТП мер Воскресенська (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)
Раніше повідомлялося, що у польському Любліні сталась дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з українцями.