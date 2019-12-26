У Миколаївській області в ДТП загинула людина, ще шестеро постраждали

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед постраждалих троє дітей

В Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю двох легкових автомобілів, в результаті якої одна людина загинула, ще шестеро були госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

Повідомляється, що 26 грудня близько 10:15 на 116 км автодороги Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" сталося лобове зіткнення двох автомобілів Volkswagen Touareg і Lada.

В результаті зіткнення загинула 65-річна жінка-пасажир автомобіля Lada. Ще шість осіб, серед яких троє дітей одного, двох і семи років, були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 24 грудня у Києві сталося ДТП за участю двох автомобілів. В результаті зіткнення одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Також повідомлялося, що в Києві на Житомирській трасі в ніч з 23 на 24 грудня сталося масштабне ДТП за участю чотирьох автомобілів. В результаті аварії троє людей були госпіталізовані в лікарню.