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Діти

У Миколаївській області в ДТП з вантажівкою постраждали п’ятеро дітей

Автор: Андрій Козловський

Вчора, 27 серпня, в Арбузинському районі Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі вантажівки та легкового автомобіля. У результаті аварії постраждали шестеро пасажирів, з них п’ятеро неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталася близько 22:20 на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв біля села Благодатне. За попередньою інформацією, вантажівка Renault Magnum зіштовхнулася з легковим авто Opel Zafira. Внаслідок аварії п’ятеро дітей віком 7, 12, 15 та двоє 17 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Крім того, травмувався 33-річний водій, однак він відмовився від медичної допомоги. Водій вантажівки не постраждав.

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Фото: ДТП в Миколаївській області (mk.npu.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження попередньо за ч. 1 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами“. Наразі вони встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, у місті Березань Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітніх.

Крім того, у Львівській області в результаті зіткнення вантажівки та мікроавтобуса постраждали шість осіб.

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