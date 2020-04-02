У Миколаївській області у лікарні понад 10 людей з підозрою на COVID-19

У Миколаївській області станом на 2 квітня зафіксовано понад 10 випадків з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) в Facebook.

За словами головного санітарного лікаря області Володимира Клочка, наразі відомо про 11 підозр на зараження коронавірусом. При цьому в області досі не підтвердженого жодного випадку захворювання на коронавірус.

"Я хочу сказати, що ніхто нічого не приховує... Миколаївська область залишилася остання без зареєстрованих випадків захворювання. На сьогодні в інфекційній лікарні перебуває 11 людей з підозрою на коронавірус. У нас з початку березня з підозрою на коронавірус пройшли всього 56 людей, із них двоє відмовилися від лабораторного обстеження", - розповів він.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 2 квітня на території України, за офіційними даними МОЗ, було підтверджено 804 випадків коронавірусу, з них 20 - летальних. За останню добу виявили 135 нових випадків. При цьому у Миколаївській області не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області підтвердили ще 2 випадки зараження коронавірусом. Хворі на коронавірус були зафіксовані у містах Кривий Ріг та Новомосковськ.