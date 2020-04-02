ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Миколаївській області у лікарні понад 10 людей з підозрою на COVID-19

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 19:49
У Миколаївській області у лікарні понад 10 людей з підозрою на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хворих на коронавірус в області поки не виявили

У Миколаївській області станом на 2 квітня зафіксовано понад 10 випадків з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) в Facebook.

За словами головного санітарного лікаря області Володимира Клочка, наразі відомо про 11 підозр на зараження коронавірусом. При цьому в області досі не підтвердженого жодного випадку захворювання на коронавірус.

"Я хочу сказати, що ніхто нічого не приховує... Миколаївська область залишилася остання без зареєстрованих випадків захворювання. На сьогодні в інфекційній лікарні перебуває 11 людей з підозрою на коронавірус. У нас з початку березня з підозрою на коронавірус пройшли всього 56 людей, із них двоє відмовилися від лабораторного обстеження", - розповів він.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 2 квітня на території України, за офіційними даними МОЗ, було підтверджено 804 випадків коронавірусу, з них 20 - летальних. За останню добу виявили 135 нових випадків. При цьому у Миколаївській області не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області підтвердили ще 2 випадки зараження коронавірусом. Хворі на коронавірус були зафіксовані у містах Кривий Ріг та Новомосковськ.

У Канаді понад 10 тис. осіб інфіковані коронавірусом В ЗСУ виявили другий випадок коронавірусу
Новини України Николаевская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся