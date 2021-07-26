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Миколаївський глиноземний завод виділив антіковідному госпіталю 6 мільйонів гривень

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Миколаїв, Понеділок 26 липня 2021 14:23
Миколаївський глиноземний завод виділив антіковідному госпіталю 6 мільйонів гривень Фото: Миколаївський глиноземний завод виділив антіковідному госпіталю 6 мільйонів гривень (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Миколаївський глиноземний завод виділив 6 млн грн на підтримку створеного їм антіковідного госпіталю. Кошти були спрямовані на придбання медичного обладнання та препаратів, а також навчання персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заводу.

За даними прес-служби, нещодавно МГЗ виділив 134 тис. грн на додаткове навчання медиків, що працюють в антіковідном госпіталі міської лікарні №5. Фахівці інфекційного профілю пройдуть додаткове навчання, щоб поліпшити навички роботи на складному медичному обладнанні та більш ефективно лікувати пацієнтів з Covid-19.

Робота госпіталю, в будівництво й устаткування якого МГЗ вклав понад 150 млн грн, допомогла врятувати життя вже понад 600 осіб.

Медичний центр відкрився в Миколаєві в грудні 2020 року, а основну кількість пацієнтів прийняв навесні 2021 року, коли місто опинилося в "червоній зоні" і зустрів найважчу хвилю епідемії.

Миколаївський глиноземний завод виділив антіковідному госпіталю 6 мільйонів гривень

Загальний обсяг коштів, виділений МГЗ для допомоги медицині Миколаєва і, зокрема, антіковідному госпіталю сьогодні досягла 6 млн грн.

Відразу після передачі госпіталя Миколаєву, МГЗ надав йому майже 3,5 млн грн для закупівлі необхідного обладнання та витратних матеріалів, кисневих концентраторів, приліжкових моніторів, засобів індивідуального захисту і медикаментів.

Також МГЗ профінансував закупівлю і передав медикам інфекційного центру швейцарський препарат для лікування важких легеневих пневмоній у пацієнтів з Covid-19 "Актемра" на суму 440 тис. грн. Згодом госпіталь отримав від МГЗ наступний транш фінансової підтримки на суму 660 тис. грн - ці кошти потрібні були медикам для закупівлі засобів індивідуального захисту.

Ще мільйон гривень МГЗ передав госпіталю на закупівлю сушильних і пральних машин, додаткового медичного обладнання, експрес-тестів і кількісний імунофлуоресцентний експрес-аналізатор для них, крісла для переміщення хворих у важкому стані і пацієнтів з особливими потребами.

Як повідомлялося, МГЗ активно допомагає миколаївській медицинї в протидії Covid-19. Відповідно до меморандуму про співпрацю, підписаному міським головою Миколаєва Олександром Сенкевичем і генеральним директором Миколаївського глиноземного заводу Віктором Кожевниковим, на програму "Здоров'я нації" завод направив 3 млн грн. Завдяки підтримці МГЗ місто отримало нову кисневу станцію, а медичні установи Миколаєва - можливість закупити необхідні кошти для порятунку людей в період епідемії.

Проекти українського корпоративного благодійного фонду "Центр соціальних програм", заснованого бізнесменом Олегом Дерипаскою, отримали визнання української національної премії для видатних благодійників і меценатів: за допомогу Миколаєву він був удостоєний премії в номінації "Благодійність в сфері охорони здоров'я" Національного конкурсу "Благодійна Україна 2020".

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