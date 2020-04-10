Миколаївська область під питанням: у Зеленського обговорили ситуацію з Covid-19 в регіоні

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду щодо питань боротьби з коронавірусом, на якій обговорили ситуацію в Миколаївській області, де ще не було зафіксовано жодного хворого на COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленському повідомили, що у Миколаївській області проводиться дуже мала кількість тестувань, до того ж є питання до якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи.

"Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим", - заявив він.

На нараді приділили увагу фінансуванню лікарень по всій країні у зв’язку зі зміною системи направлення коштів через впровадження другого етапу медичної реформи.

Нагадаємо, головний санітарний лікар заявив про виявлені порушення щодо ситуації з коронавірусом у Миколаївській області. Він сподівається, що ситуація в регіоні щодо кількості тестувань буде покращуватись.

Раніше через відсутність випадків коронавірусу в Миколаївській області перевірили тести.