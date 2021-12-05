Під Миколаєвом військові застрелили товариша на полюванні

Поблизу Миколаєва в суботу, 4 грудня, військові під час полювання смертельно поранили свого товариша. Загиблим виявився 44-річний колишній військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області .

За даними поліції, загиблий приїхав на полювання разом зі знайомими військовослужбовцями. Один із присутніх на полюванні здійснив постріл та влучив у груди 44-річного чоловіка. Потерпілий від отриманих поранень загинув.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом умисного убивства, вилучили гвинтівку та затримали 48-річного чоловіка, який і здійснив смертельний постріл.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Правоохоронці проводять розслідування події під процесуальним керівництвом військової прокуратури.