Під Миколаєвом вантажівка збила прокурора, водія затримали

Поблизу Миколаєва в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув прокурор Андрій Крупка. Чоловіка збила вантажівка, коли він змінював шину свого автомобіля.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Інцидент стався сьогодні вранці на автодорозі М-14 під Миколаєвом. Прокурор зупинився на узбіччі, щоб замінити шину автомобіля, коли на нього здійснила наїзд вантажівка. Водій вантажівки не зупинився та зник з місця події.

Прокурор отримав несумісні з життям травми та помер у реанімації Миколаївської центральної районної лікарні.

Правоохоронці негайно почали пошук водія вантажівки та затримали його біля Одеси. Зараз ведеться досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України для встановлення причин та обставин інциденту.

Нагадаємо, зіткнення бензовозу, двох автомобілів та вантажівки сталося у Львівській області, в результаті чого загинула людина.

Крім того, дві людини загинули та дві постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди у Дніпрі.