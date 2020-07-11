ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Миколаєвом вантажівка збила прокурора, водія затримали

Миколаїв, Субота 11 липня 2020 22:28
Під Миколаєвом вантажівка збила прокурора, водія затримали
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прокурор від отриманих травм загинув

Поблизу Миколаєва в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув прокурор Андрій Крупка. Чоловіка збила вантажівка, коли він змінював шину свого автомобіля.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Інцидент стався сьогодні вранці на автодорозі М-14 під Миколаєвом. Прокурор зупинився на узбіччі, щоб замінити шину автомобіля, коли на нього здійснила наїзд вантажівка. Водій вантажівки не зупинився та зник з місця події.

Прокурор отримав несумісні з життям травми та помер у реанімації Миколаївської центральної районної лікарні.

Правоохоронці негайно почали пошук водія вантажівки та затримали його біля Одеси. Зараз ведеться досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України для встановлення причин та обставин інциденту.

Нагадаємо, зіткнення бензовозу, двох автомобілів та вантажівки сталося у Львівській області, в результаті чого загинула людина.

Крім того, дві людини загинули та дві постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди у Дніпрі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДТПМиколаївпрокурор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся