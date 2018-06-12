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"Миколаївгаз" провів тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

НовиниЕнергетика    12.06.2018 - 15:18
Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Представники оператора ГРМ звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами

Протягом останнього місяця диспетчери ПАТ "Миколаївгаз" проводили тестування інформаційної платформи, придбаної ПРАТ "Укртрансгаз". Вони направили оператору ГТС зауваження і пропозиції, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними між оператором ГТС і оператором ГРМ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці ПАТ "Миколаївгаз" провели тестування інформаційної платформи добового балансування, представленої ПРАТ "Укртрансгаз" і направили оператору ГТС пропозиції по розширенню доступів на TSO-IP Platform.

Представники оператора ГРМ звертають увагу, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами. Не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, перелік точок передачі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування і підготовку до добової балансуванню.

"Зараз нова платформа обміну даними працює недосконало. Серед основних недоліків можна відзначити відсутність інформації для споживачів, постачальників і деяких точок входу. Не вирішено також питання автоматичного обміну даними між платформами Оператора ГРМ та Оператора ГТС. Сподіваємося, що до 1 серпня 2018 року всі недоліки будуть усунені, і ми зможемо повноцінно співпрацювати з Оператором ГТС", - говорить технічний директор ПАТ "Миколаївгаз" Дмитро Сдобнов.

У ПАТ "Миколаївгаз" вважають, що рішення цих і ряду технічних питань дозволить встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС та ГРМ оператором. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи з 1 серпня 2018 року. Крім ПАТ "Миколаївгаз", ще 15 операторів ГРМ провели тестування інформаційної платформи ПРАТ "Укртарнсгаз".

Впровадження добового балансування ринку передбачено Кодексом газорозподільних систем та заплановано на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденній балансування споживачі зможуть закривати свій баланс кожен день, а не чекати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.

ПАТ "Харківміськгаз" провів тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу" У 2018 році фахівці ПАТ "Криворіжгазу" проведуть діагностику понад 3 тис. км газопроводів
Теги публікації: Миколаїв, газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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