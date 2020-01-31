"Миколаївгаз": споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку газу менше

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Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу

Впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства Миколаївської області, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 30-35% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Це підтверджують розрахунки АТ "Миколаївгаз", повідомляє прес-служба компанії.

"Згідно з розрахунками компанії, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу зменшаться в середньому на третину. Так, домогосподарство в Миколаївській області, яке споживає 1300 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 425 замість 640 гривень", - йдеться у повідомленні.

Миколаївська область січень лютий березень Середнє споживання*, куб м 254 226 251 1 кв. 2019 року, грн 223,52 198,88 220,88 643,28 1 кв. 2020 року, грн 141,92 141,92 141,92 425,76

*дані НКРЕКП

За словами прес-служби, так само зменшаться платежі домогосподарств в інших областях. Наприклад, сім’я в Чернігівській області, що споживає 2 223 куб. м газу в рік, сплатить в першому кварталі 583 замість 935 гривень, а сім’я подолян - 358 замість 551 гривень.

"Позитивні зміни для споживачів зараз в тому, що в зимовий період з них знімається фінансове навантаження, яке раніше було прив’язане до обсягів спожитого газу. Раніше чим більше вони споживали, тим більше платили за доставку, адже її вартість "сиділа" в самій ціні газу. Зараз, коли змінився механізм розрахунку, в пікові місяці споживання газу розмір доставки буде значно менший, адже зараз його виведено в окрему платіжку і поділено на рівні платежі протягом року", - розповідає в.о. комерційного директора АТ "Миколаївгаз" Олена Лісова.

У прес-службі нагадали, що 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. "Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. В січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату доставки газу", - йдеться у повідомленні.