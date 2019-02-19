"Миколаївгаз": обсяги розподіленого газу в 2018 році скоротилися на 2 млн куб. м

Споживання блакитного палива скоротили всі категорії споживачів газу

За 2018 год ПАО "Николаевгаз" доставило потребителям 498,5 млн куб. м газа, а это почти на 2 млн куб. м меньше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Потребление голубого топлива сократили все категории потребителей газа, кроме предприятий теплокоммунэнерго. Наибольшее сокращение объема зафиксировано среди бытовых потребителей. В 2018 году население потребило 274,7 млн куб. м газа (почти на 10 млн куб. м меньше, чем годом ранее)", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, промышленные предприятия уменьшили потребление газа на 2,5 млн куб. м, использовав 56,2 млн куб. м. Бюджетные учреждения и организации по объемам потребления остались на том же уровне, что и в прошлом году, потребив 21,1 млн куб. м природного топлива. И лишь предприятия ТКЭ показали прирост потребления в размере 112,9 млн куб. м, что на 7 млн куб. м больше, чем в 2017 году.

"Тенденция к уменьшению потребления газа наблюдается на протяжении нескольких лет. Это связано с постепенным подорожанием энергоресурса и стремлением к экономии со стороны почти всех категорий потребителей. При этом уменьшается и тарифная выручка ПАО "Николаевгаз". Недостаток финансирования негативно влияет на обеспечение операционных и инвестиционных потребностей компании", - рассказывает директор коммерческий ПАО "Николаевгаз" Сергей Щербаков.

В пресс-службе напомнили, что с одного кубометра протранспортированного газа ПАО "Николаевгаз" получает 73 копейки тарифной выручки.

"За эти средства компания обслуживает всю газораспределительную систему области, устанавливает счетчики, обеспечивает работу аварийной службы, осуществляет диагностику, ремонты и модернизацию газового оборудования, а также инвестирует в создание и поддержание работы центров обслуживания клиентов и других электронных сервисов для комфорта потребителей", - говорится в сообщении.