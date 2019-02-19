"Миколаївгаз": обсяги розподіленого газу в 2018 році скоротилися на 2 млн куб. м

Ілюстративне фото (dtek.com)

Споживання блакитного палива скоротили всі категорії споживачів газу

За 2018 рік ПАТ "Миколаївгаз" доставило споживачам 498,5 млн куб. м газу, а це майже на 2 млн куб. м менше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Споживання блакитного палива скоротили всі категорії споживачів газу, крім підприємств теплокомуненерго. Найбільше скорочення обсягу зафіксовано серед побутових споживачів. У 2018 році населення спожило 274,7 млн куб. м газу (майже на 10 млн куб. м менше, ніж роком раніше)", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, промислові підприємства зменшили споживання газу на 2,5 млн куб. м, використавши 56,2 млн куб. м. Бюджетні установи і організації за обсягами споживання залишилися на тому ж рівні, що і в минулому році, споживши 21,1 млн куб. м природного палива. І лише підприємства ТКЕ показали приріст споживання в розмірі 112,9 млн куб. м, що на 7 млн куб. м більше, ніж у 2017 році.

"Тенденція до зменшення споживання газу спостерігається протягом декількох років. Це пов'язано з поступовим подорожчанням палива і прагненням до економії з боку майже всіх категорій споживачів. При цьому зменшується і тарифна виручка ПАТ "Миколаївгаз". Брак фінансування негативно впливає на забезпечення операційних та інвестиційних потреб компанії", - розповідає комерційний директор ПАТ "Миколаївгаз" Сергій Щербаков.

У прес-службі нагадали, що з одного кубометра протранспортованого газу ПАТ "Миколаївгаз" отримує 73 копійки тарифної виручки.

"За ці кошти компанія обслуговує всю газорозподільну систему області, встановлює лічильники, забезпечує роботу аварійної служби, здійснює діагностику, ремонти і модернізацію газового обладнання, а також інвестує у створення і підтримка роботи центрів обслуговування клієнтів та інших електронних сервісів для комфорту споживачів", - йдеться в повідомленні