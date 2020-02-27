"Миколаївгаз": обсяги протранспортованого газу в 2019 році скоротились на 18%

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Впродовж останніх семи років в Миколаївській області спостерігається тенденція до скорочення споживання газу

У 2019 році АТ "Миколаївгаз" протранспортувало споживачам області 380,2 млн куб. м газу, що на 18% менше, ніж в попередньому. Споживання газу зменшили всі категорії споживачів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Найбільша від’ємна динаміка спостерігається по категорії населення. Побутові споживачі використали 213,7 млн куб. м газу, що на 22% менше, ніж в 2018 році. Теплопостачальні компанії спожили 94,9 млн куб. м газу, скоротивши обсяги на 16%. На третьому місці – бюджетні організації, спожиті об’єми яких зменшились на 11%. Вони використали лише 18,8 млн куб. м газу. Промисловість Миколаївської області в 2019 році не є виключенням. Їх споживання впало на 6% і склало 52,8 млн куб. м газу", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що зважаючи на падіння об’ємів розподілу газу відповідно зменшується й розмір планової тарифної виручки газорозподільної компанії. А це, в свою чергу, негативно відбивається на діяльності АТ "Миколаївгаз". Кошти, які отримує АТ "Миколаївгаз" за послуги з доставки газу в першу чергу направляються на утримання газотранспортної системи Миколаївської області в безаварійному робочому стані.

"Минулого року компанія недоотримала 62,2 млн гривень тарифної виручки. Брак фінансування не дозволяє АТ "Миколаївгаз" в повній мірі реалізовувати всі операційні та інвестиційні задачі, не покриває реальних потреб підприємства і, нажаль, не дає можливості в повній мірі фінансувати роботи з модернізації та вдосконалення газових мереж області", - повідомили у прес-службі і додали, що отриманих коштів ледве вистачає для проведення нагальних ремонтів аварійних ділянок газопроводів аби забезпечувати безаварійну та безперебійну доставку газу.

"На зменшення споживання газу впливають декілька факторів. По-перше, теплі погодні умови в опалювальний період кінця 2019 року дали можливість споживачам економити. По-друге, висока ціна на газ в минулому році та значне зменшення побутових споживачів, які отримували державну допомогу, також вплинули на обсяги споживання", - коментує ситуацію директор комерційний АТ "Миколаївгаз" Сергій Щербаков.

За словами прес-служби, впродовж останніх семи років в Миколаївській області спостерігається тенденція до скорочення споживання газу. Так, ще в 2012 році обсяг спожитого газу в регіоні становив 708,1 млн куб. м.