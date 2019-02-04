"Миколаївгаз": лише 14% підприємств встановили обладнання для дистанційної передачі даних

Згідно з Кодексом, комерційні споживачі повинні були встановити засоби дистанційної передачі до 27 травня 2018 року

Более 4,3 тыс. предприятий Николаевской области до сих пор не установили оборудование для дистанционной передачи данных, как того требует Кодекс газораспределительных систем. В основном, это небольшие компании, которые потребляют до 10 тыс. куб. м газа в год. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Николаевгаз".

"В Николаевской области насчитывается более 5 тыс. потребителей-юридических лиц, подпадающих под действие этой нормы закона. На данный момент только 14%, а это чуть более 700 объектов, оснащены соответствующими приборами", - говорится в сообщении.

По словам прес-службы, в июле прошлого года НКРЭКУ продлила сроки установки приборов дистанционной передачи данных до мая 2019 года. Но при условии предоставления гарантийного письма, в котором компании письменно подтвердили выполнение своих обязательств в срок.

"До конечного срока осталось всего три месяца. Процедура установки необходимого оборудования занимает от месяца до трех. Поэтому призываем наших клиентов поторопиться с решением этого вопроса", - говорит председатель правления ПАО "Николаевгаз" Павел Попов.

В пресс-службе также напомнили, что согласно Кодексу газораспределительных систем, утвержденному еще в 2015 году, коммерческие потребители должны были установить средства дистанционной передачи данных до 27 мая 2018 года. Однако, в связи с неплатежеспособностью потребителей (в частности, объектов социальной сферы с небольшими площадями помещений и малым объемом потребления газа), а также запоздалым началом процесса подготовки и подачи документов Оператору ГРМ, к маю 2018 года менее 10% объектов были оснащены необходимым оборудованием.