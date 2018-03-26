Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Миколаєві затримали директора одного з держконцернів на пропозиції хабара прокурору

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 13:52
Фото: затримання (ssu.gov.ua)
Фото: затримання (ssu.gov.ua)

Чиновник запропонував хабар у розмірі 60 тис. гривень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали у Миколаєві директора харківського підприємства одного з державних концернів на пропозиції хабара прокурору військової прокуратури. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Правоохоронці встановили, що чиновник запропонував хабар у розмірі 60 тисяч гривень процесуальному керівникові за закриття раніше відкритого кримінального провадження щодо привласнення та розтрати державних коштів. Про отриману "пропозицію" майор юстиції відразу доповів керівництву", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника у кабінеті прокурора військової прокуратури Миколаївського гарнізону під час спроби передати всю суму неправомірної вигоди.

На сьогодні вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з військовою прокуратурою.

Нагадаємо,  військова прокуратура Південного регіону спільно з СБУ в Миколаївській області затримала директора ДП "Харківський завод транспортного устаткування "Укроборонпром" Федора Петрова за спробу підкупу прокурора військової прокуратури.

Директора харківського заводу "Укроборонпрому" затримали під час спроби підкупу прокурора Стали відомі деталі справи про хабар для Супрун
Теги публікації: взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top