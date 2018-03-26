У Миколаєві затримали директора одного з держконцернів на пропозиції хабара прокурору

Чиновник запропонував хабар у розмірі 60 тис. гривень

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали у Миколаєві директора харківського підприємства одного з державних концернів на пропозиції хабара прокурору військової прокуратури. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"Правоохоронці встановили, що чиновник запропонував хабар у розмірі 60 тисяч гривень процесуальному керівникові за закриття раніше відкритого кримінального провадження щодо привласнення та розтрати державних коштів. Про отриману "пропозицію" майор юстиції відразу доповів керівництву", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника у кабінеті прокурора військової прокуратури Миколаївського гарнізону під час спроби передати всю суму неправомірної вигоди.

На сьогодні вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з військовою прокуратурою.

Нагадаємо, військова прокуратура Південного регіону спільно з СБУ в Миколаївській області затримала директора ДП "Харківський завод транспортного устаткування "Укроборонпром" Федора Петрова за спробу підкупу прокурора військової прокуратури.