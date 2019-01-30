У Миколаєві біля будівлі райсуду розстріляли двох людей

Поліцейські затримали стрілка

В среду, 30 января, в Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли мужчину и женщину. Полиция задержала подозреваемого, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Николаева.

Местные СМИ сообщают, что перед стрельбой в суде решался спор между жителями Одессы и Николаева. Последние проиграли суд и должны были выплатить определенную сумму одесситам. Житель Николаева достал карабин из машины и несколько раз выстрелил в мужчину и женщину. Полицейские задержали подозреваемого.

"Проводятся следственные действия, на месте происшествия находится все руководство Николаевского главка полиции во главе с начальником ГУНП в Николаевской области Александром Анохиным. Предварительная квалификация преступления ч.2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фото: место стрельбы (mk.npu.gov.ru)

Напомним, в субботу, 26 января, возле одного из кафе-баров Одессы мужчина устроил стрельбу, в результате чего трое посетителей были ранены. Инцидент произошел возле кафе-бара "Забава" в Суворовском районе города. Правоохранители получили сообщение, что неизвестный мужчина открыл стрельбу по посетителям заведения.

Также в Бердянске Запорожской области гражданин Российской Федерации устроил стрельбу в помещении городской больницы, в результате чего был ранен охранник.