У Миколаєві водій скоїв 18 ДТП і намагався втекти від поліції

Інформація про неадекватні дії на дорозі водія автомобіля Ford почала надходити патрульним приблизно о 13: 00. Водій на великій швидкості їздив вулицями міста і створював аварійні ситуації з іншими автомобілями.

Менш ніж через 15 хвилин один з патрулів виявив розшукуване авто на проспекті Богоявленському. Автомобіль на великій швидкості рухався в бік Корабельного району Миколаєва. Водій на вимоги про зупинку не реагував, після чого правоохоронці почали переслідування.

Зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування в селі Галицинове. Після зупинки водій вискочив з машини і почав тікати, проте правоохоронцям вдалося його затримати.

36-річний житель сусідньої області не зміг пояснити патрульним свої дії. Правоохоронці зазначили, що у затриманого були присутні явні ознаки наркотичного сп'яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився.

Поліцейські склали на водія 18 протоколів за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП), 18 протоколів за ст. 122-4 (залишення місця ДТП), протокол за ч. 1 ст. 130 (відмова від проходження огляду на стан сп'яніння).

Крім того, йому виписали протокол за ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку) і постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КпАП.

Фото: в Миколаєві водій скоїв 18 ДТП (facebook.com/mykolaivpolice)