У Миколаєві трьох поліцейських судитимуть за вибивання зізнань

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування за підозрою трьох оперуповноважених відділу кримінальної поліції Інгульського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Поліцейські обвинувачуються у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ), завідомо незаконному затриманні (ч. 1 ст. 371 ККУ), службовому підробленні (ч. 1 ст. З66 ККУ), порушенні недоторканності житла (ч. 2 ст. 162 ККУ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє співробітників Інгульського відділу поліції із залученням цивільної особи, з метою отримання від місцевого мешканця зізнання у скоєнні кримінального правопорушення, незаконно проникли до його житла та побили його.

Після цього, достеменно знаючи про відсутність законних підстав для затримання та приводу особи до відділку поліції, застосували кайданки та вивели чоловіка з під’їзду у двір, помістили на заднє сидіння автомобіля та здійснили завідомо незаконний привід до Інгульського відділу поліції.

В подальшому, знаходячись у службовому кабінеті відділу поліції, поліцейські продовжили бити незаконно затриманого. Крім того, за даними досудового розслідування, поліцейські підвішували потерпілого на трубі між письмовими столами та продовжували його бити.

Так і не отримавши від чоловіка необхідних показів, працівники поліції склали завідомо неправдиві офіційні документи, куди внесли неправдиві дані. Зокрема, за відсутності заявника та від його імені склали протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, у скоєнні якого вимагали зізнання у затриманого, сфальшували документ про вручення пам’ятки про права та обов’язки потерпілого, протокол допиту потерпілого, а також внесли завідомо неправдиві відомості до журналу обліку доставлених до вказаного відділу поліції.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Санкції статей, за якими обвинувачуються працівники поліції, у разі визнання їх винними у вказаних злочинах, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

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