У Миколаєві на територію арсеналу ВМС кинули димову шашку

У Миколаєві чоловік кинув димову шашку на територію арсеналу Військово-морських сил Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на повідомлення в Facebook ВМС ЗСУ.

Повідомляється, що чоловік, який кинув димову шашку, намагався втекти. Його помітила сторожа, а черговий підрозділ затримав провокатора. Зазначимо, момент провокації зафіксували камери відеоспостереження.

Командування частини відразу ж посилило охорону арсеналу і перевірило територію. Біля арсеналу не знайшли інших сторонніх предметів і осіб.

"Нагадуємо, військові об'єкти охороняються озброєними вартами, варти в разі протиправних дій порушників мають право застосовувати зброю на ураження. Будь-які провокації поблизу військових об'єктів жорстко присікаються. Ми не дозволимо ставити країну небезпеки. Закликаємо громадян негайно повідомляти правоохоронним органам про підозрілих осіб поблизу військових об'єктів і пам'ятати, що територія військової частини знаходиться під цілодобовою охороною", - йдеться в повідомленні ВМС.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ запобігли підготовку спецслужбами Російської Федерації теракту на одному з арсеналів Збройних сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет і боєприпасів.