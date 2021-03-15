RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Миколаєві школярі через ситуацію з COVID йдуть на дострокові канікули

Автор: Андрій Василюк

З 22 березня всі школярі Миколаєва йдуть на дострокові двотижневі канікули, а з 17 березня учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Рішення пов'язано зі зростанням кількості хворих на коронавірус у місті.

Це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив під час відеозвернення на своїй сторінці у Facebook.

"З 22 березня у нас будуть двотижневі канікули", - заявив мер, наголосивши, що канікули розпочнуться на тиждень раніше.

При цьому з 17 березня планується відправити учнів 5-11 класів на дистанційне навчання. З 1 по 4 клас діти будуть продовжувати вчитися до кінця тижня очно.

"22 березня для всіх запроваджуються дострокові двотижневі канікули, замість одного тижня з 29 березня, як раніше планувалося", - сказав Сєнкевич.

У травні на тиждень буде продовжено навчання. Дитячі садки продовжать працювати - групи будуть закриватися локально в разі великої кількості хворих.

Після рішення комісії ТЕБ НС інформація про зміни в графіку школярів буде доступна офіційно, зазначив мер.

За словами міського голови, кількість хворих на коронавірус у місті щодня зростає. Він попередив про ймовірність потрапляння Миколаєва до "червоної" зони карантину.

Нагадаємо, за минулу добу у Миколаївській області було зареєстровано 310 випадків захворювань на COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
У Німеччині виявили сім випадків утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca
Ляшко виключив застосування неякісної вакцини від COVID
В Італії вилучили партію вакцини AstraZeneca після смерті людини
Прогноз погоди