У Миколаєві відкрили нове інфекційне відділення для хворих на COVID-19 за кошти МГЗ

З 21 грудня в Миколаєві почне приймати перших пацієнтів новий медичний центр з лікування COVID-19, який розрахований на 66 ліжко-місць і оснащений сучасним медичним обладнанням.

Про це повідомляє регіональне видання "Корабелів.інфо".

Медичний центр для лікування пацієнтів з позалікарняною пневмонією був побудований в рекордно короткі терміни - всього за півроку.

Проект будівництва модульного реалізовувався коштом Миколаївського глиноземного заводу. Ініціатива належить бізнесменові Олегу Дерипасці. Витрати на будівництво склали 155 млн грн.

Нова медустанова буде приймати пацієнтів з усього Миколаєва, в тому числі співробітників Миколаївського глиноземного заводу і членів їх сімей.

Медичний центр розрахований на 66 ліжко-місць, в тому числі 6 ліжок реанімаційного відділення, оснащених апаратами ШВЛ.

Крім того, центр має власний діагностичне відділення, лікувальний блок і відділенням реанімації, оснащений високотехнологічним медичним обладнанням від провідних світових виробників, в т.ч. комп'ютерним томографом, апаратами лабораторної та функціональної діагностики та УЗД експертного класу.

Пацієнтів розміщуватимуть в ізольованих боксах з індивідуальними входами. У медцентрі є також окрема палата для людей з обмеженими можливостями. У всіх палатах є кондиціонери, телевізори і необхідні меблі.

Повідомляється також, що будівля повністю відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я і наглядових органів, а його конструкція дозволяє уникнути перетинання потоків хворих і здорових людей.

Новий медцентр передається Миколаївській міській лікарні №5, а Миколаївський глиноземний завод забезпечить його необхідними на перших порах запасом ЗІЗ і медикаментів.

Зараз медцентр орієнтований на боротьбу з коронавірусів, але згодом буде перепрофільований в імунологічний центр.

Як відомо, у бізнесмена Олега Дерипаски є коріння в Україні. Зокрема, дід бізнесмена, який загинув під час Великої вітчизняної війни, був українцем. Онук побудував на його честь православний храм.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 12 630 осіб. Також за вчора госпіталізували 2904 заражених, найбільше нових випадків у Києві, Запорізькій та Одеській областях.