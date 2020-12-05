У Миколаєві відкриють перший в Україні тимчасовий госпіталь для хворих COVID-19

У Миколаєві розгорнуто перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів з коронавірусом. У ньому зможуть взяти 60 пацієнтів.

Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами.

Мобільний госпіталь у Миколаєві буде побудований за коридорним типом, з окремими блоками на дві ліжка.

Він підкреслив, що на побудову тимчасових госпіталів вже виділені гроші. Також визначено табель оснащення госпіталю і критерії до медзакладу. Необхідність же розгортання такого госпіталю визначає місцева влада.

Раніше в Офісі президента допускали, що госпіталі для пацієнтів з COVID-19 розгорнуто на базі санаторіїв.

У МОЗ назвали суму, необхідну Києву для організації тимчасових госпіталів.